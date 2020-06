Caixões que saíram de Ponta Porã com supostas vítimas de covid estavam lotados de maconha

O caminhoneiro vilhenense, de 36 anos, morador do bairro Bela Vista foi assaltado na BR-070 por volta das 20h30, perto da cidade de Cáceres-MT. Segundo informações da família, ele foi mantido refém até às 18h00 de hoje, em uma construção cerca de 200 metros da rodovia.

A vitima contou que estava vindo para Vilhena, quando numa serra perto de Cáceres, seu caminhão que estava subindo lentamente uma ladeira foi abordado por elementos armados que lhe renderam.

Ele não sabe dizer ao certo quantos assaltantes eram, pois parece se tratar de uma quadrilha que já estava aguardando para lhe atacar no local. Após ser rendido, os bandidos voltaram em direção a Várzea Grande-MT com seu caminhão e um outro carro, e no meio do caminho deixaram ele e outro bandido em uma construção às margens da rodovia.

Durante 22 horas o caminhoneiro foi deixado deitado no chão sob a mira de uma arma até às 18h00 deste sábado, quando o elemento que lhe fazia de refém sumiu do local.

ROUBO

O roubo foi frustrado, pois o caminhão tem rastreador e a empresa dona do veículo conseguiu avisar as autoridades de Várzea Grande, já manhã deste sábado, que encontraram o caminhão parado sem ninguém dentro.

Agora a vitima prestará os últimos depoimentos à polícia, e neste domingo já estará de volta a Vilhena. O dono da empresa e um familiar do motorista estão com ele em Várzea Grande.

Fonte: Vilhenanoticias