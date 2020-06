Edição 90 – Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia

A Prefeitura de Jaru informou neste sábado (13) um grande aumento na procura por atendimentos no hospital municipal da cidade e alerta que em meio a pandemia, festas clandestinas são as responsáveis pelo problema.

Jaru tem 205 casos de Coronavírus e está na fase 1 do distanciamento social imposto pelo Governo do Estado, podendo abrir apenas serviços essenciais. “Segundo um levantamento realizado pela coordenação de vigilância em saúde, a maior parte da contaminação por Coronavírus no município, se dá em virtude de festas clandestinas”, diz nota da Prefeitura. Confira:

Falta de consciência, festinhas e descumprimento das recomendações para evitar a transmissão do Coronavírus superlotam hospital em Jaru

A falta de consciência da população, além da realização de festinhas clandestinas, entre outras medidas contrárias as recomendadas pelas autoridades em saúde, contribuíram para a superlotação do Hospital Municipal em Jaru.

São dezenas de pessoas que deram entrada na unidade hospitalar, com diversas condições de saúde, que já foram a avaliadas pelos profissionais do novo hospital.

Com o aumento, o planejamento da unidade acabou sendo comprometido.

É importante destacar, que durante a pandemia do Coronavírus, é indispensável a colaboração e contribuição da população para evitar a propagação do vírus.

FONTE: Rondôniagora