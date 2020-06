TRAGÉDIA: Idosa morre e filhas ficam gravemente feridas após carro colidir com caminhão

A remoção do corpo emocionou repórteres, populares, parentes e até os policiais que acompanharam a ocorrência

O que era para ser um dia de alegria e de descontração entre pai, mãe e os quatro filhos, se tornou uma tragédia na tarde desta quarta-feira (10). Por volta de meio-dia, uma criança de 3 anos e 6 meses morreu afogada na Praia da Ponta das Lajes, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus no Amazonas. No local, muita comoção dos familiares, dos profissionais da imprensa e dos policiais que atenderam a ocorrência.

A mãe da criança, Lucilene de Abreu Gomes, de 29 anos, contou ao Em Tempo que o companheiro estava fazendo fogo para assar o almoço da família e que a Evelyn Suely Ainda ficou brincando na parte rasa da praia.

Em questão de segundos, a criança acabou se afastando e desapareceu. Ao sentirem falta da filha, eles já encontraram a menina submersa. Uma enfermeira que estava no local ainda ajudou nos primeiros socorros, mas a menina não resistiu aos ferimentos.

“Eu fui ajudar meu esposo com os espetinho, mas estava de olho nela. Foi muito rápido, eu perdi a minha filha. Ela era uma criança que adorava a Deus, comunicativa. Todo dia ela dançava para o senhor e agora está com ele. Nossa casa é simples, mas tem a presença de Deus. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer com a minha filha. Não sabemos se ela se engatou em algo”, contou a mãe que ficou abraçada com o corpo da filha no colo, até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. O tenente Carlos Queiroz explicou que uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda esteve no lugar, mas apenas constatou o óbito da criança.

“Assim que receberam a notícia da morte da criança foi um desespero. Os pais estavam com quatro filhos e manter a atenção em todos é complicado. No momento em que deram falta da criança, ela já estava submersa. Ficamos sensibilizados e comovidos com a situação, mas precisamos nos colocar no lugar dos pais. Sabemos que é lamentável”, declarou o tenente.

O momento da remoção do corpo da criança foi marcado pela emoção e tristeza dos familiares. O pai, Wadson Pinto, carregou a criança no colo até o carro do IML e gritava aos prantos. A mãe, amparada por outros familiares, também chorava muito. Esse momento comoveu a todos: repórteres, populares e até os policiais foram as lágrimas.

“Não tem como não se comover. É como se eu estivesse no lugar dela, a menina era tão pequenininha, tinha tanto para viver”, contou uma senhora que acompanhou o resgate.

Ajuda

O tio da criança conversou com a imprensa e pediu apoio da sociedade manauara para que possam arrecadar recursos para custear o velório da criança, pois a família enfrenta dificuldades financeiras.

“Queremos dar um velório digno a essa criança. Queremos homenageá-la, já que era uma criança adorável. Você que é pai ou mãe, cuide dos seus filhos. Isso foi uma fatalidade que serve de alerta. A gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Quem quiser dar algum tipo de apoio pode entrar em contato conosco pelo número (92) 99249-1403”, informou o tio.

Os pais devem ser chamados para prestar depoimento na Polícia Civil do Amazonas.

FONTE: HORA 1 RONDONIA