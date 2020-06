Confira como ficou a nova Barbearia Julius em Alta Floresta Ro

O encontro de Jair Bolsonaro (sem partido) com uma apoiadora no Palácio do Planalto está viralizando na internet por seu conteúdo inusitado. A mulher diz ao presidente que trouxe a “cura do coronavírus”, que estaria contida no alho. Diante da afirmação, Bolsonaro garante a ela que arranjaria alguém do Ministério da Saúde para uma conversa.

“Eu te arranjo amanhã [hoje, terça-feira (09)] se precisar conversar lá, alguém para conversar com a senhora no Ministério da Saúde, tá ok? Pode ser? Deixa o telefone com alguém aqui”, diz o presidente a mulher.

Além da cura proposta, chama a atenção o fato da mulher dizer ao presidente que “conversa com Deus” desde os seis anos.

“Eu trouxe a cura do coronavírus e eu coloco a minha vida à disposição. Eu tenho 38 anos, sou a mãe de três filhos e não estou aqui para brincar. Deus fala comigo desde os 6 anos. Deus quer honrar esse país, Deus quer te exaltar na presença de todos os povos e nações. Não preciso que acreditem em mim. Preciso que ponham à prova. Podem injetar o vírus em mim. Eu assumo todas as responsabilidades. Eu trouxe comigo, e é tão natural e tão perfeita, tão mágica, tão natural, é tão de Deus que o povo vai dizer que é impossível. Eu vim do Paraná, de Santa Helena. Eu liguei para sua secretária no dia 20 de abril, eu mandei 27 e-mails, eu liguei para o Ministério da Saúde cinco vezes”, relata a mulher ao presidente.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, que já vitimou mais de 400 mil pessoas no mundo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o próprio Ministério da Saúde já ressaltaram que não existem fórmulas caseiras que combatem a Covid-19.

O alho, assim com outros alimentos, já foi refutado como cura para o novo coronavírus.

