CLIMA: Frente fria chega a Rondônia neste final de semana, prevê Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma frente fria que avança pelo Sul e Sudeste do país, organizará um fluxo convergente de umidade sobre o Sul da Amazônia, provocando aumento de instabilidade em Rondônia, neste final de semana.

Por conta disso, para o sábado (13) na Capital, na região central, no Vale do Guaporé e do Jamari a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com o sol aparecendo sempre entre muitas nuvens, e há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas.

Nas demais regiões do Estado o sol ainda predomina, o céu varia de claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva passageira à tarde.

Para o domingo (14) a previsão é de um dia de céu nublado, com possibilidade de chuva ocasionais, no Vale do Guaporé e no Oeste do Estado. Já para a Capital, o Vale do Jamari e a região central do Estado a previsão é de sol entre muitas nuvens, com tempo variando de parcialmente nublado a nublado, com chuvas isoladas à tarde.

Nas demais regiões do Estado a previsão é de um dia de predomínio de céu nublado, com sol entre muitas nuvens e há possibilidade de chuva passageira à tarde.

Foto: Sipam

Foto: Sipam

Fonte: Assessoria de Imprensa