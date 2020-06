URGENTE – Fuga em massa é registrada em presídio de Rondônia

Nesta quarta-feira (10/06) em Cujubim, a ação de policiais militares, de folga, contribuiu para a recuperação do caminhão Mercedes que estava carregado de café e havia sido roubado na área rural de Machadinho do Oeste. A carga tinha destino a Ariquemes.

Durante a manhã, em vários grupos de um aplicativo de conversa circulava a informação sobre o roubo do caminhão, fato que alertou todo o efetivo da região Vale do Jamari. Um policial militar, que estava de folga, pertencente a Patrulha Rural de Cujubim, ao transitar pela CA 16 área rural do município, passou por um caminhão e ao comparar a placa do veículo com que estava circulando nos grupos; percebeu que se tratava do veículo procurado. O militar parou em um local com internet e informou a guarnição de serviço.

A guarnição efetuou diversas diligências, porém não localizou o veículo. Mais tarde na CP 82 área rural de Cujubim, dois policiais militares (um de Cujubim e um de Rio Crespo), ambos de folga, se depararam com o policial que anteriormente havia comunicado a visualização do caminhão. O militar localizou o caminhão parado na estrada e estava cuidando do veículo até que fosse possível fazer contato com alguém. O suspeito do roubo não foi encontrado.

O motorista do veículo foi encontrado no período da noite próximo a Machadinho do Oeste. A vítima relatou que foi rendida e amarrada, e deixada dentro da mata.

Fonte:7º BPM