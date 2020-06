Pipas a diversão de crianças em Rolim, mas o uso da linha com cerol ainda coloca vidas em risco

A população pode denunciar o uso ilegal do cerol por meio do telefone 190.

Em Rolim de Moura – RO, a determinação é ficar em casa e cumprir o isolamento social como medida de prevenção contra o coronavírus, mesmo assim as crianças e adultos tem empinando pipas pelas ruas e terrenos baldios, então é preciso ficar atento aos riscos que podem ser causados com a prática em via pública. Uma linha de pipa com cerol se transforma em uma verdadeira navalha, representando risco de acidente a motociclistas, ciclistas, pedestres e outros.

A Polícia Militar informa que o uso do cerol é considerado crime penal capitulado nos artigos 129, 132 e 278 do Código Penal Brasileiro, além do artigo 37 da Lei das Contravenções Penais.

Em caso do uso do cerol por crianças ou adolescentes, estes podem ser apreendidos e encaminhados às autoridades competentes. Já o adulto que fizer uso do cerol será conduzido, junto ao material, até a autoridade judiciária, podendo até mesmo ser preso.

O Decreto nº 24.643, de 30 de dezembro/2019 passou a regulamentar a Lei Estadual nº 1.391, de 15 de setembro de 2004, que proíbe a comercialização e o uso de cerol no estado de Rondônia.

A Polícia Militar recomenda que a prática de soltar pipa seja realizada em locais onde não haja rede elétrica, nem vias de tráfego e solicita aos pais que orientem seus filhos em relação aos riscos a terceiros e a si mesmos e mais o momento no qual vive Rolim de Moura, enfim o mundo, é momento de ficar em casa e se cuidar para não se contaminar com a covid-19.

A população pode denunciar o uso ilegal do cerol por meio do telefone 190.

SAIBA MAIS

► Pipa, também conhecida como papagaio, raia ou pandorga, é um brinquedo que voa com base na oposição entre a força física do vento e a da corda segurada por uma pessoa, finalidade recreativa e ornamental.

► A diversão gira em torno do confronto entre pipas, que os brincantes chamam de “cortar”, derrubar a pipa de outro. Nesse aspecto, o cerol cortante é colocado nas linhas dos papagaios. Quando o cerol entra, a brincadeira leva perigo, de lesão corporal, até morte de ciclistas, motociclistas, transeuntes e animais. Eles são degolados ao terem a linha enroscada no corpo.

► O cerol tradicional é uma mistura de pó de vidro (normalmente de bulbos de lâmpadas) com cola, porém existem também várias modificações. Numa delas, se substitui o vidro por pó de ferro, que é facilmente adquirido em serralherias. Por causa da presença do ferro, as linhas impregnadas com esta variante de cerol conduzem a eletricidade, bastando um único contato da linha com os fios de alta tensão para que a pessoa seja eletrocutada.

► Mesmo sendo perigosa, a mistura com pó de ferro ainda é utilizada, porém em menor quantidade de que a mistura feita com vidro. Para se obter a linha chilena, primeiro passa-se a linha na cola quente, depois pelo abrasivo, processo por César Gutierres, conforme o site.

SOLTE PIPA COM SEGURANÇA

1- Evite áreas com fios elétricos, áreas próximas a estradas e rodovias, aeroportos

2- Cuidado com pessoas que estão à sua frente

3- Não solte pipas sobre laje de casas, sem as proteções laterais

4- O uso do cerol é proibido

5- Cuidado com a travessia de ruas onde passam veículos

6- Não solte pipas em dias de chuva ou relâmpagos

7- Se a pipa enroscar em fios não tente tirá-los, é melhor perder a pipa do que a vida

8- Não use linhas metálicas como fio de cobre de bobinas

9- Não use linha cortante(Cerol). É grande o risco de cortar pessoas, inclusive você

10- Use luvas para não queimar as mãos na linha

11- Atenção para motos e bicicletas, a linha pode ser perigosa para os condutores

12- Olhe bem onde pisa, especialmente para trás.

