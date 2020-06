Policia Civil Cumpre Mandado de Prisão de Homicida em Alta Floresta Ro

O incêndio foi registrado durante a noite desta segunda-feira na Travessa do Cajueiro, no Bairro Centenário, em Rolim de Moura.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 23:20 onde chegou a informação na Central de Operações de que uma residência estaria em chamas.

De imediato, os bombeiros se dirigiram ao endereço e no local encontraram a casa de madeira tomada pelas chamas.

Os bombeiros deram início ao combate das chamas e minutos depois controlaram o incêndio.

No momento do sinistro não havia ninguém no local e nenhum móvel foi encontrado dentro da residência, caracterizando que o imóvel estava sem morador há algum tempo.

Até o final do atendimento da ocorrência por parte dos bombeiros, nenhuma pessoa se apresentou como sendo o proprietário ou responsável pela casa.

