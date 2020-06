Boletim , dia 10, confirma 15 casos de coronavírus em Rolim de Moura totalizando 135

O uso de máscaras, entretanto, é uma recomendação que ainda está no centro de polêmicas em diversos países. Não há, definitivamente, um consenso científico sobre o uso. A polêmica tem colocado frente a frente, num debate público, cientistas, autoridades médicas e governantes.

Segundo o jornal alemão Bild, em uma ligação telefônica na última quarta-feira entre a chanceler Angela Merkel e os governadores dos estados, foi dito que há um acordo de que não deve haver obrigação de usar máscaras de proteção.

Merkel alertou que uma possível recomendação do uso obrigatório de máscara poderia levar a descuido excessivo ao manter as pessoas separadas. “Todo mundo sabe que depois de meia hora uma máscara fica tão úmida que se torna um lançador de vírus”, disse a dirigente alemã.

Na Itália, conforme informa neste domingo (5) o jornal Corriere della Sera, o governo da Lombardia, região mais afetada pelo coronavírus naquele país, as pessoas, até pelo menos dia 13 de abril, só poderão sair de casa usando a máscara “ou, alternativamente, qualquer outra roupa que cubra o nariz e a boca”, como lenços ou cachecol.

Essa medida restritiva adicional, a máscara obrigatória fora de casa, não recebeu o apoio entusiasmado e irrestrito do presidente do Conselho Superior de Saúde da Itália, Franco Locatelli, nem quanto do chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli: “Sabemos que elas são úteis para prevenir o contágio daqueles que estão infectados, mas a medida fundamental é o respeito pelo distanciamento social”, disse Locatelli. Borrelli foi ainda mais claro: “Máscara obrigatória? Não uso porque respeito distâncias. É importante usá-lo se você não respeitar as distâncias”.

Distanciamento social: a chave da prevenção

A chave da prevenção para que o coronavírus não se alastre é, portanto, o distanciamento social. É isso que deve ser lembrado, sempre, pelo governo de Mato Grosso. Não adiantará o uso das máscaras se a população relaxar no principal cuidado: a distância de um metro e meio a dois metros da outra pessoa. O que também implica no reforço da fiscalização para evitar as aglomerações.

Nas recomendações feitas pelo governo de Mato Grosso no dia do anúncio da obrigatoriedade do uso de máscaras a partir do dia 13 de abril não há esse alerta por parte do Ministério da Saúde:

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

– Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente;

– Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

(Ministério da Saúde)

“É importante sempre usar a máscara ao sair de casa, quando tiver que ir no mercado, na farmácia. Essa máscara vai bloquear a saída das gotículas, ao falar, na tosse, no espirro, o que diminui o contágio. Quando você está com a máscara, você protege a outra pessoa. E a outra pessoa, estando com a máscara, protege você”.

Uso das máscaras: Ciência e Cultura

A BBC destaca outros aspectos sobre o uso das máscaras, em especial na Ásia, e que podem ser incorporados ao debate no Brasil, como exemplos de sociabilidade e de controle. Por que alguns países adotam máscaras, enquanto outros os evitam, não se trata apenas de diretrizes governamentais e de conselhos médicos – também se trata de cultura e história. Mas, à medida que a pandemia piorar, isso mudará?

Desde o início do surto de coronavírus, os conselhos oficiais da Organização Mundial da Saúde foram claros. Apenas dois tipos de pessoas devem usar máscaras: aqueles que estão doentes e apresentam sintomas e aqueles que cuidam de pessoas com suspeita de ter o coronavírus.

Uma é que uma máscara não é vista como uma proteção confiável, uma vez que pesquisas atuais mostram que o vírus é espalhado por gotículas e contato com superfícies contaminadas. Portanto, isso pode protegê-lo, mas apenas em determinadas situações, como quando você está próximo de alguém em que alguém infectado pode espirrar ou tossir perto do seu rosto. É por isso que especialistas dizem que a lavagem frequente das mãos com água e sabão é muito mais eficaz.

A remoção de uma máscara requer atenção especial para evitar a contaminação das mãos e também pode gerar uma falsa sensação de segurança.

No entanto, em algumas partes da Ásia, todo mundo agora usa uma máscara por padrão – é vista como mais segura e mais atenciosa.

Na China continental, Hong Kong, Japão, Coréia do Sul, Tailândia e Taiwan, o amplo pressuposto é que qualquer pessoa pode ser portadora do vírus, mesmo pessoas saudáveis. Portanto, no espírito de solidariedade, você precisa proteger os outros de si mesmo.

Alguns desses governos estão pedindo a todos que usem uma máscara, e em algumas partes da China você pode até ser preso e punido por não usar uma máscara.

Enquanto isso, na Indonésia e nas Filipinas, onde há suspeitas de que há muitos casos subnotificados, a maioria das pessoas nas grandes cidades começou a usar máscaras para se proteger dos outros.

Para muitos desses países, o uso de máscaras era uma norma cultural mesmo antes do surto de coronavírus. Eles até se tornaram moda – a certa altura as máscaras faciais da Hello Kitty eram a moda nos mercados de rua de Hong Kong.

No leste da Ásia, muitas pessoas estão acostumadas a usar máscaras quando estão doentes ou na época da febre do feno, porque é considerado indelicado espirrar ou tossir abertamente. O surto de vírus Sars de 2003, que afetou vários países da região, também enfatizou a importância do uso de máscaras, particularmente em Hong Kong, onde muitos morreram como resultado do vírus.

Portanto, uma diferença importante entre essas sociedades e as ocidentais é que elas já experimentaram contágio antes – e as memórias ainda são frescas e dolorosas.

Enquanto isso, no sudeste da Ásia, especialmente em cidades mais densamente povoadas, muitos usam máscaras nas ruas simplesmente por causa da poluição.

Mas isso não ocorreu em todos os lugares da Ásia – aqui em Cingapura, o governo instou o público a não usar máscaras para garantir suprimentos adequados para os profissionais de saúde, e a maioria das pessoas anda sem ela. Existe uma confiança substancial do público no governo, então as pessoas provavelmente ouvirão esses conselhos.

Em um dos dois únicos países europeus que tornaram máscaras obrigatórias, o ministro da Saúde tcheco diz que o uso de máscaras ajudou a retardar a propagação do vírus, mas não ofereceu mais evidências científicas para isso.

A máscara como uma cutucada social

Alguns argumentam que o uso de máscaras onipresente, como um lembrete muito visual dos perigos do vírus, poderia realmente agir como uma “cutucada comportamental” para você e outras pessoas, para uma melhor higiene pessoal.

“Colocar uma máscara todos os dias antes de sair é como um ritual, como vestir um uniforme, e no comportamento ritual você sente que precisa viver de acordo com o que o uniforme representa, que é um comportamento mais higiênico, como não tocar seu rosto ou evitar lugares lotados e distanciamento social “, disse Donald Low, economista comportamental e professor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong.

Fonte: Corriere della Sera – Bild – BBC