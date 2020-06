Semana de Ofertas imperdivel no Atacarejo Santa Helena Confira…

O município de Alta Floresta, tem até o momento 23 pessoas infectadas pela Covid-19, sendo 12 do sexo masculino e 11 do sexo feminino, onde a maioria dos infectados está com idade entre 31 e 40 anos.

Até agora pessoas com idade entre 60 e 70 anos, são duas pessoas nesta faixa de idade que contraíram a doença.

Nenhuma pessoa entre 11 e 20 anos, e acima de 71 anos, contraiu o vírus em Alta Floresta D’Oeste até o momento.

O perfil das pessoas infectadas no município ainda mostra que tem três pessoas infecatadas com idade de até 10 anos, três pessoas com idade entre 21 e 30 anos, três pessoas com idade entre 41 e 50 anos, e três pessoas com idade entre 51 e 60 anos. Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) nesta segunda-feira (08).

Fonte Decom