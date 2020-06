Confira a super promoção dia dos Namorados com a HIPER POPULAR.

A Circunscrição Regional de Trânsito de Alta Floresta D’Oeste/RO (DETRAN/RO) em decorrência da Pandemia da COVID-19 de forma a garantir a saúde do servidor e de vocês cidadãos que ora necessitam dos nossos serviços, vêm tomando algumas providências quanto aos atendimentos, dentre elas:

Os atendimentos serão 10 (dez) usuários por dia, as senhas será entregue para os 10 primeiros.

Horário de Atendimento das pessoas que estiverem com sua senha: 08h00min às 13h00min (Segunda a Sexta – Feira, conforme determinação superior.), exceto para emissão de taxas de licenciamento, pois este é feito por cada cidadão diretamente pelo site;

Na entrada do prédio está disponibilizado álcool em gel, e na oportunidade salientamos a importância da utilização do mesmo bem como do uso da máscara; e

Os portões seguem fechados, porém a cada atendimento o vigilante que está sendo um grande colaborar frente a esta pandemia, está auxiliando na recepção e organização dos atendimentos;

Além dos procedimentos acima citados segue abaixo informações pertinentes a alguns tipos de serviço.

SERVIÇOS DE REGISTRO DE VEÍCULOS

LICENCIAMENTO (“IMPOSTOS”)

Emissão das taxas pelo site detran.ro.gov.br: ou clicando e abrindo este hiperlink https://consulta.detran.ro.gov.br/centraldeconsultasinternet/software/viewconsultaveiculos.aspx;

Após pagamento e confirmação da compensação das taxas em sistema, entrar em contato pelo telefone (69) 3641-2080 ou via E-MAIL [email protected] e vir até a Ciretran pegar a senha para retirada do documento (CRLV);

EMISSÃO DO CRLV DIGITAL

Não quer se deslocar a CIRETRAN para efetuar a emissão do CRVL em papel moeda (procedimento não obrigatório), o DETRAN/RO disponibilizou mais esta opção para os proprietários de veículos: a Emissão do CRLV Digital, onde após efetuar devidamente o seu cadastro através deste hiperlink https://centralservicos.detran.ro.gov.br/, poderá imprimir o documento do seu veiculo em casa, em folha sulfite A4.

Observação: Em virtude da pandemia do COVID-19 (novo coronavírus), o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN/RO) emitiu a Portaria nº. 530 de 29 de maio de 2020 prorrogando o licenciamento de veículos com placas finais 1, 2, 3, 4 e 5 para 30 de junho em cumprimento ao Decreto nº 24.887 de 20 de março de 2020 que declara Estado de Calamidade Pública em Rondônia para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19. Lembrando que o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é de responsabilidade da Secretaria Estadual de Finanças (SEFIN), para ter acesso as informações o contribuinte deve acessar www.sefin.ro.gov.br.

SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA/MUDANÇA DE MUNICIPIO

Após o devido preenchimento correto e sem rasuras do CRV, popularmente conhecido como recibo de transferência, efetuar o reconhecimento por verdadeiro das assinaturas do comprador e vendedor (assinar o recibo no cartório), posteriormente seguir os passos abaixo:

Efetuar a vistoria do veículo na empresa de vistorias ALFA (Em Alta Floresta D’Oeste/RO) Com vistoria aprovada pela ALFA, o comprador deve ir até a Ciretran no outro dia pela manhã para retirar a senha e fazer a abertura do processo e emissão do CRV.

Observação: A portaria n.º 446/DETRAN/RO de 06 de abril do corrente ano no seu artigo 9, isenta por tempo indeterminado a cobrança de taxas por vencimento de notas fiscais e recibos vencidos de transferência, os recibos de transferência preenchidos a contar de 17/03/2020 e notas fiscais com data de saída também a partir de 17/03/2020.

1º EMPLACAMENTO/TROCA DE PLACA/2ª VIA CRV

.1º emplacamento –Apresentar nota fiscal e as demais informações conforme itens especificados na transferência

.Troca de placa –Apresentar recibo em branco e na falta do recibo efetua-se serviço de 2º via CRV ,e demais informações conforme itens especificados na transferência

.2ª via CRV –1 passo Efetuar a vistoria do veículo na empresa de vistorias ALFA (Em Alta Floresta D’Oeste/RO) Com vistoria aprovada pela ALFA deve ir até a Ciretran no outro dia pela manhã para retirar a senha e fazer a abertura do processo e emissão do CRV.

SERVIÇOS – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH)

As aberturas dos serviços como renovação, solicitação da definitiva, dentre outros, serão efetuadas pelo cidadão diretamente pelo Site do DETRAN/RO por meio deste hiperlink https://consulta.detran.ro.gov.br/CentralDeConsultasInternet/Software/ViewConsultaCNH.aspx. Após abertura do serviço existem procedimentos que devem ser seguidos, conforme as orientações abaixo: e poderá entrar em contato através do telefone 69 3641-2080 ou 3220 que terá servidor disponível para auxiliar no que for preciso.

Solicitação da Carteira Nacional de Habilitação Definitiva e 2ª Via.

Após abertura do serviço no link anteriormente apresentado, efetuado o pagamento da taxa e verificado a compensação da mesma em sistema, efetuar o agendamento on-line, pelo portal do DETRAN/RO, através deste hiperlink https://agendaatendimento.detran.ro.gov.br/, selecionando a localidade Alta Floresta D’Oeste, clicando no serviço de Retirada de CNH e escolhendo a data disponível para o seu atendimento (segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h10min).

Renovação de Exames popularmente conhecido como Renovação de CNH. (Por favor, observar em qual cidade fora solicitado o seu último serviço, pois o sistema pode lançar o novo serviço para este último município, informar o servidor do órgão no dia e horário agendado para sua biometria, para que seja regularizada tal situação.).

– Abrir o serviço no portal do DETRAN no link anteriormente apresentado, e então efetuar o agendamento pelo portal do DETRAN/RO, através deste hiperlink https://agendaatendimento.detran.ro.gov.br/, e seguir os passos abaixo:

– Selecionar a localidade Alta Floresta D’Oeste/RO;

– Clicar no serviço de coleta biométrica/GED, que é o procedimento de tirar a foto, coletar as digitais e escâner de documento de identificação, feito de forma presencial na nossa CIRETRAN, no momento com horários disponíveis às quartas-feiras (dia em que temos um funcionário da empresa terceirizada em nossa CIRETRAN para efetuar tal serviço).

Lembramos que neste serviço existe a necessidade de exames clínicos e/ou psicológicos, orientações que serão repassadas pessoalmente na CIRETRAN após a coleta biométrica;

– Após efetuar a coleta biométrica, fazer os exames necessários e pagar a taxa do DETRAN, retornar ao site https://agendaatendimento.detran.ro.gov.br, localidade Alta Floresta D’Oeste, clicar no serviço, retirada de CNH e agendar o horário para pegar sua habilitação impressa (segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h10min).

Observação: No ícone “Meus Atendimentos”, o usuário poderá confirmar a data e horário agendado por ele e também poderá cancelar o agendamento, optando por outra data e horário. Toda vez que o usuário fizer alteração em seu agendamento on-line, o sistema atualiza automaticamente o campo de visão interna que o servidor do DETRAN/RO tem acesso,”ou seja, o usuário consegue agendar o atendimento, cancelar, alterar a data e horário de seu atendimento sem precisar ir a uma unidade do DETRAN, ligar ou mandar e-mail, considerando que o sistema de agendamento on-line oferece todas essas opções”.

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

Em decorrência desta pandemia onde se faz necessário o distanciamento social, e considerando assim a impossibilidade de ações educativas presenciais nas instituições de ensino, nos comércios locais e nas ruas e avenidas da cidade, estamos desenvolvendo atividades tecnológicas por meio das mídias sociais, compartilhando através das redes sociais os vídeos.

Na oportunidade a equipe de educação de trânsito desta CIRETRAN se coloca a disposição para se necessário executar palestras e/ou bate papos através de LIVES, bem como criar materiais (dentro das possibilidades existentes) que acharem convenientes para a utilização, e juntos darmos continuidade às atividades educativas voltadas para o trânsito.

Maiores informações entrar em contato com algum dos servidores da CIRETRAN, que será contactado os responsáveis para atender a demanda apresentada.

A Ciretran de Alta Floresta D’Oeste se coloca a disposição da população em geral para tirar dúvida e esclarecimentos através do telefone 69 3641-3220 ou 2080 [email protected] .

Wenderson Pereira da Silva

Chefe da Ciretran

Fonte: Florestanoticias.com