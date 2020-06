Bombeiros combatem incêndio em residência no Bairro Centenário, em Rolim de Moura – Veja o vídeo

Nesta sexta-feira, dia 5 de junho, por volta das 12h00, um acidente de trânsito foi registrado entre um veículo e uma motocicleta. Os veículos se chocaram em um dos cruzamentos da Avenida Rio Grande do Sul, no centro de Alta Floresta D’Oeste.

Conforme consta no Boletim de ocorrência, um automóvel FIAT/FIORINO HD WK, da empresa correios, trafegava pela Avenida Rio Grande do Sul, quando no cruzamento com a Rua Espírito Santo acabou sendo colhido por uma motocicleta HONDA/CG 150 TITAN KS, que era conduzida por um homem de 29 anos, que trafegava pela Rua Espírito Santo, e acabou avançando a via preferencial.

Com o impacto, o condutor da motocicleta Honda CG, sofreu varias escoriações pelo corpo, e também na região da face, e foi socorrido até o HPS Municipal.

O condutor do automóvel FIAT/FIORINO nada sofreu, apenas ficou em estado de choque, mas não precisou ser socorrido.

Policia Militar se fez presente, onde efetuou o registro do acidente.

O cruzamento já foi palco de outros acidentes graves.

Informaçoes: 190online

Fonte: Florestanoticias.com