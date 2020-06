Boca de Fumo é fechada em Alta Floresta D’Oeste

Um homem de 45 anos foi hospitalizado no sábado (06) ao ser atacado por um cão da raça pitbull em uma residência localizada no bairro Três Marias, zona Leste de Porto Velho (RO). Ele tentava agredir a facadas a própria sobrinha de 22 anos.

De acordo com relatos contidos em ocorrência, o homem seria usuário de drogas e muito alucinado entrou em discussão com a sobrinha. Ele se armou com uma faca, afirmando que ia matá-la. A jovem chegou a se armar com um pedaço de madeira para se proteger.

Mesmo assim, o tio bastante alterado foi para cima dela e os dois caíram ao chão. Foi nesta hora que o cão para proteger sua dona atacou o homem com várias mordidas. Ele ficou desacordado e só não foi morto pelo pitbull porque testemunhas intervieram e seguraram o animal.

Todo ensanguentado, o homem foi socorrido para a UPA e com a chegada da Polícia Militar acabou preso por violência doméstica contra a sobrinha. A jovem sofreu escoriações nas pernas, braços, pés e nádegas devido ser derrubada no chão pelo tio.

Fonte: Rondoniaovivo