Autoatendimento está liberado na agência do Banco do Brasil de Alta Floresta

A agência do Banco do Brasil de Alta Floresta D’Oeste já está com o autoatendimento liberado. A agência recebeu os serviços de sanitização/desinfecção no começo da tarde desta segunda-feira feira, dia 8 de junho, depois de amanhecer com as portas fechadas, porque um funcionário testou positivo para Covid 19.

Todos os servidores estão em quarentena, seguindo os protocolos de segurança e saúde.

Dia 15 de junho é a previsão de retorno das atividades dentro da agência, de acordo com comunicado exposto nas portas do banco.

Enquanto isto, os clientes que precisam resolver situações de forma urgente, terão que se deslocar até o município de Santa Luzia, que fica a 25 quilômetros.

O atendimento pelo WhatsApp é realizado através do telefone (61) 4004-0001.

Fonte: Florestanotícias.com