Pessoas que testam positivo para covid-19 já saem com os remédios em mãos

De acordo com o que foi publicado pela Secretaria Estadual de Saúde, de quarta-feira (3) para sexta-feira (5), houve um aumento de 41 casos no município.

Com 41 casos de covid-19 registrados apenas nas últimas 48 horas, conforme boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU), a situação do município de Ouro Preto do Oeste passa a ser alarmante e vem causando preocupação e pânico em parte da população, principalmente após a confirmação de um óbito por coronavírus.

O elevado número de registro de casos confirmados em apenas dois dias na Estância Turística mostra que algo está errado na política de combate à pandemia por parte do Poder Público, tanto na esfera municipal quanto na estadual, além de uma parte da população que também tem sua parcela de culpa por descumprir as normas estipuladas pelos diversos decretos.

A falta de uma atuação e punição mais rigorosa por parte da Prefeitura e do Governo do Estado, através de seus órgãos competentes, a quem vem constantemente descumprindo as normas de segurança acaba gerando uma sensação de impunidade e, consequentemente, resulta nesse crescente número de casos de covid-19 no município.

A liberação de locais públicos pela prefeitura, como por exemplo o Morro Chico Mendes, principalmente no período noturno, e a pista de caminhada da avenida Capitão Sílvio, bem como algumas atividades comerciais que geram aglomeração de pessoas, de maneira alguma deveriam ter sido autorizadas. Não precisa ser especialista para perceber que nestes locais, onde frenquenta um elevado número de pessoas, a probabilidade de propagação do vírus é enorme.

Uma parcela da população ouro-pretense, por falta de conscientização, também contribui e contribuirá para o surgimento de novos casos do vírus ao se recusarem a usar máscara de proteção, desrespeitarem o distanciamento, circularem nas ruas sem nenhuma necessidade e, principalmente, participarem de aglomerações e festas. Isso tudo as torna culpadas pela propagação e contágio pelo vírus.

O alvo deste inimigo invisível são todos os segmentos da sociedade, principalmente os profissionais que vêm atuando na linha de frente no combate à pandemia em Ouro Preto do Oeste. Muitos deles já foram infectados pelo covid-19, entre eles vários médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, Agentes de Saúde e até mesmo policiais.

Diante desta alarmante situação, não resta alternativa, a não ser o Poder Executivo municipal, bem como o Ministério Público e o Governo do Estado se unirem e tomarem medidas mais enérgicas e rápidas e, principalmente, mudar esta estratégia que, pelo visto, não está funcionando.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde o aumento no numero de casos confirmados de covid-19 em Ouro Preto do Oeste se deve a execução da primeira etapa do projeto Mapeia Rondônia, onde estão sendo realizados testes em massa nas pessoas com síndrome gripal e nos profissionais da saúde.

Fonte:Gazeta Central