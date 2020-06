Prefeitura e Águas de Rolim comemoram o Dia Mundial do Meio Ambiente com plantio de mudas

No dia 5 de junho é celebrado o #DiaMundialdoMeioAmbiente, e o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região destaca os resultados obtidos nos anos de 2018 e 2019, a partir do estímulo das práticas e ações voltadas para a preservação e estímulo de responsabilidade ambiental.

Com o compromisso de manter sua atuação no campo da sustentabilidade, como um dos Tribunais pioneiros nessa área no país, o TRT14 aprovou em 2016, o Plano de Logística Sustentável (PLS).

Plano de Logística Sustentável

O PLS atende a Resolução n. 201/2015, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que determina a criação de núcleos socioambientais e implantação do PLS na estrutura de todo o Poder Judiciário.

Os objetivos principais do Plano são sistematizar as práticas de sustentabilidade no âmbito de cada tribunal, aplicar de forma eficiente os recursos e promover o uso consciente de materiais, adotando como modelo de gestão, a promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social em suas unidades.

A resolução também apresenta os indicadores mínimos para avaliação do desempenho ambiental e econômico do PLS e sugestões de práticas de sustentabilidade, racionalização e consumo consciente quanto à aquisição de materiais e à contratação de serviços.

Resultados alcançados em 2018 e 2019

Considerando os resultados alcançados no ano de 2019 em relação ao ano anterior, o Regional apresentou resultados satisfatórios em grande parte dos indicadores, o que confirma o comprometimento dos magistrados, servidores, estagiários e prestadores de serviços no campo da sustentabilidade.

Entre os insumos que tiveram maior redução, destaca-se o papel para impressão e copos descartáveis.

Papel – Em 2019, foram utilizadas 154 resmas de papel branco contra 167 utilizadas em 2018, o que representa uma redução de 7,78%. O mesmo ritmo de decréscimo foi verificado para o papel reciclado que, no ano de 2019, foram utilizadas 1.611 resmas contra 1.844 no ano anterior.

Descartáveis – Em 2019, foi possível observar redução em torno de 30% no consumo de copos descartáveis utilizados para consumo de água e café.

Suprimentos de impressão – Com a redução no uso de papel, houve também redução na aquisição de equipamentos e suprimentos de impressão. Em 2019, foi observada a redução de 41% na quantidade consumida de suprimentos de impressão (tonners) em relação ao ano anterior, acompanhando a redução do consumo de resmas de papel nos últimos anos. Tal resultado impactou positivamente os gastos com aquisição de suprimentos de impressão em 2029, os quais reduziram 49% em relação ao ano anterior.

Resíduos – Quanto à destinação ambientalmente adequada de resíduos, o TRT14 teve um expressivo aumento na destinação de papel para cooperativas de reciclagem. Entre os anos de 2018 e 2019 foram destinados cerca de 9.300 kg de papel para a reciclagem. Para o mesmo período, foram destinados 738,5 kg de suprimentos de impressão; 240 kg de plástico; 580 kg de pilhas e baterias; 3.575,5 kg de metal.

Ações de qualidade de vida – A quantidade de participações de servidores, magistrados e força de trabalho auxiliar em eventos de ações de qualidade de vida no trabalho aumentou de 714 em 2018 para 1992 participações em 2019.

Telefonia – Os gastos com telefonia fixa e móvel apresentaram, respectivamente, em 2019, redução de 6,6% e 11%, em relação ao ano anterior.

Água – O consumo de água no Regional, por sua vez, apresentou redução de 21,3% em 2019 em relação ao ano anterior – queda similar à verificada em 2018, comparativamente a 2017. A projeção mostra ao longo dos anos uma redução no consumo e gasto com água neste Regional, mantendo-se a tendência decrescente desde a criação do Plano.

Secom/TRT14 (Tamara Lima | Celso Gomes) c/informações de Ariel Rodrigues.