Nova Brasilândia: Caminhão tomba na BR-481 e uma pessoa morre

Em Nova Brasilândia (RO), nessa manhã de sexta-feira (05) por volta das 9h50, aconteceu um trágico acidente de trânsito com uma vítima fatal na BR-481, sentido São Miguel do Guaporé (RO).

De acordo com informações da Polícia Militar, o caminhão estava indo sentido São Miguel do Guaporé, e no Km 12, da curva da linha 114 o caminhoneiro passou direto invadindo a contramão avançando na mata, colidindo frontalmente com uma grande árvore.

A vítima teve morte instantânea, o caminhão ficou destruído, não podendo ser identificado o modelo e marca. A árvore precisou ser cortada com uma serra elétrica para que a vítima pudesse ser removida.

O homem de 40 anos ficou preso entre a árvore e a cabine do caminhão, era morador de Ministro Andreazza (RO), segundo um amigo da vítima. Ainda não se sabe como o grave acidente ocorreu, a Polícia Militar esteve no local para sinalizar a BR-481, e para fazer os trabalhos de praxe.