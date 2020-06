Grupo farmacêutico diz que vacina da covid-19 está prevista para setembro

Ensaios clínicos em humanos com o antídoto, desenvolvido pela Universidade de Oxford, devem ser realizados este mês no Brasil

O grupo farmacêutico britânico AstraZeneca afirmou nesta sexta-feira (5) que espera para setembro os resultados sobre a eficácia da vacina contra o coronavírus em que está trabalhando com a Universidade de Oxford. A instituição, cujo projeto é financiado pelo governo britânico, se associou ao grupo farmacêutico para fabricar e distribuir em todo o mundo a vacina que está desenvolvendo.

— Em setembro devemos saber se temos ou não uma vacina eficaz — disse à BBC o diretor executivo da empresa, Pascal Soriot.

Os ensaios clínicos com humanos começaram no final de abril no Reino Unido e devem ser realizados este mês no Brasil, que é agora “o epicentro da epidemia”, afirmou Soriot. Para ganhar tempo, foi decidido não esperar pelos resultados antes de começar a produção.

— Estamos começando a produzir esta vacina agora, tem que estar pronta para quando tivermos os resultados — destacou Soriot.

Essa estratégia representa um “risco financeiro”, mas “é a única maneira de ter uma vacina disponível” rapidamente enquanto se confirma sua eficácia, acrescentou.

AstraZeneca assinou acordos para estabelecer redes de distribuição paralelas, entre elas uma com o Instituto Serum da Índia para a entrega de um bilhão de doses aos países de baixa e média renda, a fim de dobrar a capacidade de produção para dois bilhões de doses.