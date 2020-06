Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos de Celia Volkart Bening

A empresa A.M. Gallo Comércio de Combustíveis EIRELI localizada na Av. Nilo Peçanha esquina com Av. Rondônia, inscrita no CNPJ sob nº 36.905.125/0001-08, torna público que requereu à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM o pedido de ALTERAÇÃO CADASTRAL: CNPJ, RAZÃO SOCIAL E SÓCIO, da Licença de Instalação nº 149163 (em nome de A.M. Gallo representações EIRELI cujo CNPJ é: 23.778.007/0001-34), para a atividade de Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores.

Alta Floresta D´Oeste – RO 27 de maio de 2020

ANDERSON MARINI GALLO

Proprietário