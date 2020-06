Secretaria de saúde confirma 14 novos casos de Covid-19 em Rolim de Moura e total sobe para 53

Em Rolim de Moura (RO), tem início nesta quarta-feira (3) a primeira etapa do projeto Mapeia Rondônia, que tem como objetivo a realização de testes rápidos para a detecção da Covid-19.

De acordo com a gerente da 5ª Regional de saúde, Nerdilei Aparecida Pereira, a Regional de saúde recebeu 2.741 testes rápidos de covid-19 destes, 881 ficaram em Rolim de Moura. Os testes estão sendo realizado em todas as Unidades Básicas do município e no Distrito de Nova Estrela até as 17h00.

Nerdilei ressalta que os testes serão exclusivamente para as pessoas com sintomas gripais, que estejam dentro do período adequado para testagem, ou seja, que estejam apresentando sintomas como; febre alta, tosse, dor de cabeça, dor de garganta, falta de ar e cansaço, nos últimos 5 a 7 dias.

Uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura (SEMUSA) com objetivo de ampliar o combate e o controle da doença. Aproximadamente 3 mil pacientes da zona da mata serão testados na campanha simultânea que acontece a partir desta quarta em todo o estado.

Fotos: Rolim Notícias

Fonte: Rolim Notícias