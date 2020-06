Coronel Almeida assume o comando da Polícia Militar

O planejamento de policiamento operacional focado no objetivo de contribuir ainda mais para a redução nos índices de criminalidade foi destacado pelo coronel PM Alexandre Luís de Freitas Almeida, novo comandante da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), que assume o cargo antes ocupado pelo coronel PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa. A passagem de comando aconteceu no final da tarde de terça-feira (2), no Palácio Rio Madeira, na presença do governador do Estado, coronel Marcos Rocha, que enalteceu o legado deixado pelo ex-comandante e desejou sucesso ao comandante substituto na nova missão em sua trajetória dentro da Corporação.

O novo comandante-geral da PM ingressou nas fileiras da Polícia Militar de Rondônia no ano de 1994, após a conclusão do Curso de Adaptação de Oficiais. É graduado em Direito pela Faculdade de Rondônia (Faro). Possui dezenas de condecorações e soma 23 elogios em sua ficha individual ao longo da carreira militar. Teve reconhecimento e destaque recebendo homenagens e medalhas, dentre as quais podem ser citadas: Mérito Governador Jorge Teixeira; Mérito Forte Príncipe da Beira; Jubileu de 40 anos da PMRO; Ordem do Mérito Marechal Rondon (Grau de Oficial); Medalha do Imperador D. Pedro II, dentre outras condecorações de Batalhões da Polícia Militar e de outros órgãos.

Em sua trajetória dentro da Polícia Militar de Rondônia, o coronel PM Almeida desempenhou e cumpriu com dignidade e respeito várias missões e comandos atribuídos, tendo passagem pelas seguintes unidades: 1º Batalhão de Polícia Militar, atuando como comandante do Pelotão de Trânsito; comandante da 2ª Companhia de Policiamento Ostensivo; comandante da Companhia de Guarda; chefe da Seção de Justiça e distúrbios Civis; comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar; comandante Regional de Policiamento; corregedor geral da Polícia Militar. Antes de ser confirmado como novo comandante da PMRO, o coronel PM Almeida exercia o cargo de chefe do Estado Maior, com atuação efetiva nas tomadas de decisões do então comandante coronel PM Ronaldo.

Por esse motivo, ou seja, sendo conhecedor da estratégia que já vinha sendo exercida, o novo comandante enfatizou que o planejamento estratégico será mantido e reforçado, sempre pensando na segurança da sociedade e reconhecimento de toda a tropa. Para o cargo de subcomandante-geral assumiu o coronel PM Plínio Sérgio Cavalcanti. E para o cargo de chefe do Estado Maior assumiu o coronel PM Vanderley da Costa.

“Deus me deu a oportunidade de estar assumindo, neste momento, o comando da Polícia Militar de Rondônia. Este novo cargo é um plano de Deus de que um dia eu iria comandar uma polícia que teria uniforme azul escuro. O tempo passou e Deus está me oportunizando. Assumo a missão de comandar e proteger de maneira excelente. Mais uma vez agradeço ao governador do Estado, coronel Marcos Rocha, pela oportunidade. Agradeço ao secretário de Segurança Pública, coronel PM, José Hélio Cysneiros Pachá, pela confiança. Ao ex-comandante coronel Ronaldo e ao ex-subcomandante coronel Rildo, que possamos avançar sempre e fazermos a Polícia Militar de Rondônia ainda melhor”, frisou o novo comandante.

Ao mesmo tempo, o governador Marcos Rocha desejou ao coronel PM Almeida muito trabalho, muita dedicação, inovação e sucesso na nova missão. “Participamos de serviço juntos. Comprovo a postura do coronel Almeida, por ser exemplar bem como do coronel Plínio (subcomandante). Vivemos nesse momento uma luta difícil contra um inimigo invisível, o coronavírus, e precisamos estar atentos. Desejo que Deus derrame bênçãos na vida do coronel Almeida que hoje recebe o comando da Polícia Militar”, argumentou o governador após ter enaltecido o trabalho e legado do ex-comandante coronel Ronaldo.

O secretário da Sesdec, coronel PM, José Hélio Cysneiros Pachá, aproveitou o momento para parabenizar o ex-comandante (coronel Ronaldo) pelo trabalho desempenhado e chegou a agradecer pela amizade de 25 anos. “Passamos bons e maus momentos juntos e parabenizo tanto o coronel Ronaldo quanto o coronel Rildo, meu colega de época de científico. Hoje passam com tanta honra o comando da Corporação. Ao coronel PM Almeida, agora comandante da PMRO, desejo muito sucesso e coloco em nome do nosso governador – que confiou a mim a condição de estar hoje na secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania – o mesmo apoio que dediquei ao comando anterior. Parabéns, muito sucesso e conte sempre conosco”, disse o secretário.

O secretário também lembrou que pela primeira vez na história da Polícia Militar de Rondônia um governador manteve no cargo um comandante de uma gestão anterior a sua. “Esse é o diferencial de ter um governador também coronel da PM, o qual teve a nobreza de oportunizar ao coronel Ronaldo a conclusão de seu plano de comando. Parabéns também ao senhor governador coronel Marcos Rocha”, finalizou.

LEMA: LEALDADE, DISCIPLINA E CONSTÂNCIA

Ao deixar o cargo de comandante da Polícia Militar de Rondônia, o coronel PM Mauro Ronaldo Flôres Corrêa fez um breve relato de sua passagem pelo comando da Corporação, quando assumiu a missão no final de fevereiro de 2018. Foram 2 anos, um mês e 22 dias no cargo.

Segundo relatou o agora ex-comandante, no período em que comandou, a Polícia Militar de Rondônia tornou-se referência entre as polícias militares do Brasil, fruto de muito trabalho e da dedicação incondicional de cada um dos policiais militares que honraram o lema lealdade, disciplina e constância.

“Nosso comando teve como base três pilares: Investimento e valorização do Policial Militar, Inteligência estratégica, e Policiamento orientado para o problema. Nosso principal foco de atuação foi o investimento e valorização do policial militar, pois consideramos ser o mais importante neste processo, e assim trabalhamos, tendo como saldo positivo vários cursos realizados: Curso de Formação de Soldados; Curso de Formação de Cabos; Curso de Formação de Sargentos; Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos; Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos; Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Resumindo, 3.309 policiais militares passaram por curso de formação ou aperfeiçoamento”, destacou o ex-comandante.

Em relação à área tecnológica, o ex-comandante destacou a aquisição de 730 kits de equipamentos com tecnologia embarcada (tabletes e impressoras térmicas) para registro das ocorrências policiais, dando mais agilidade ao atendimento de ocorrências, e de 1.000 câmeras corporais (BodyCam), também a implementação do Sistema de Análise Criminal que proporcionou a otimização do emprego da tropa. Também no comando do coronel Ronaldo foram criados e ativados o 9º BPM, em Porto Velho; o 10º BPM em Rolim de Moura; o 11º BPM em São Miguel do Guaporé; o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran, BPFron), e o Batalhão de Polícia de Aviação e Operação (Bavop), todos em Porto Velho; a Companhia Independente de Polícia, em Buritis; a Coordenadoria de Ensino; a Coordenadoria de Educação; a Coordenadoria de Atividades Sociais. Ao finalizar, o coronel PM Ronaldo agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha por mantê-lo na função assim que assumiu o governo, possibilitando dar continuidade nos projetos que estavam em desenvolvimento. “Meu primeiro agradecimento é a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, pois tudo o que acontece em nossa existência é com a sua permissão. Aos meus pais, João Corrêa e Hilda Flôres Corrêa, pessoas simples, pequenos produtores rurais que cultivavam a terra para sustentar seus filhos. Minha esposa Cleuza, mulher de fibra, coragem e determinação. Às minhas filhas Greyce e Caroline e meu filho Mauro. Ao meu neto Lorenzo que enche de vida e alegria a nossa casa. Agradeço ao meu amigo e irmão Rildo José Flôres, nosso subcomandante, homem puro de sentimentos, esteve ao meu lado de forma integral, sereno e sensato em suas opiniões, se manifestando com inteligência e sabedoria nos levou sempre a tomarmos as decisões corretas. Também à nossa equipe de gabinete. Aos coronéis pela união e assessoramento na tomada de decisões. Aos coordenadores, comandantes, chefes e diretores pelo empenho, dedicação e comprometimento profissional. Aos nossos policiais militares, homens e mulheres que exercem diuturnamente, sob sol ou chuva, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública em nosso Estado, fazendo da PMRO a melhor Polícia Militar do Brasil, a vocês o meu respeito, a minha admiração e a minha continência”, destacou o coronel Ronaldo desejando ao amigo e companheiro de turma, coronel Almeida, felicidades e sucesso na missão. “Rogo a Deus para que o abençoe e lhe proporcione um comando exitoso, com muitas realizações, permitindo que todos os teus projetos se concretizem”.