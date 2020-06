URGENTE: Secretária de Saúde confirma 09 pacientes curados em Rolim de Moura

A ação Mapeia Rondônia realizada pelo governo estadual iniciou com a distribuição de 100 mil testes rápidos para detecção do novo coronavírus, que foram comprados pelo governo do Estado, para os 52 municípios.

Nesta quarta-feira (3) começa a primeira etapa, que termina dia 9 de junho, nos pontos de atendimento definidos por cada prefeitura. A realização da testagem em grande escala é simultânea na população do estado de Rondônia e é exclusiva para pessoas que estejam apresentando síndrome gripal há mais de sete dias.

A ação será realizada em duas etapas, em períodos distintos. Cada fase terá duração de sete dias subsequentes e deverá obrigatoriamente ter a realização em todos os 52 municípios do Estado.

“Como prometido, estamos expandindo os testes rápidos e assim teremos o pleno conhecimento da evolução da doença em todas as regiões. O objetivo é ampliar a vigilância epidemiológica e o rastreamento de possíveis casos positivos assintomáticos, principalmente, e obter o perfil epidemiológico de todas as áreas do Estado”, explicou o secretário Estadual de Saúde (Sesau), Fernando Máximo.

A coordenadora de Atenção Integral à Saúde, Isabela Andressa Luz de Moura, faz uma observação importante para os municípios. “Cada município deverá assegurar que o quantitativo de testes de cada fase seja utilizado e também que os resultados sejam devidamente notificados, tanto positivos como os negativos precisam ser notificados”.

A ação é coordenada pelo governo de Rondônia em todos os 52 municípios, através das Gerências Regionais de Saúde de Ji-Paraná, Ariquemes, Cacoal, Porto Velho, Guajará-Mirim, Rolim de Moura e Vilhena, que traçarão as estratégias com os municípios de suas regiões (Madeira Mamoré, Vale do Jamari, Central, Zona da Mata, Café e Cone sul).

Na primeira etapa, devem ser testadas 28.632 pessoas, e a segunda etapa está prevista para acontecer entre os dias 17 e 23 de junho, onde serão testadas 46.527 pessoas. Esse número de pessoas está baseado no estudo de perfil epidemiológico daqueles que apresentam os sintomas.

Cada prefeitura irá definir os pontos de testagem de acordo com a logística das secretarias municipais de saúde.

EM PORTO VELHO

De acordo com a prefeitura de Porto Velho os testes serão feitos em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s), Centro de Especialidades Médicas e Unidades de Pronto Atendimento (UPA’s).

SÍNDROME GRIPAL

O teste é exclusivo para pessoas com os seguintes sintomas há mais de sete dias: febre alta, tosse, dor de cabeça, diarreia, dor de garganta, falta de ar e cansaço, falta de paladar e olfato.

ENTREGA

Os testes rápidos para detecção de coronavírus, adquiridos pelo governo do Estado, foram oficialmente repassados para o Conselho de Secretários Municipais do Estado de Rondônia (Cosems/RO) visando a distribuição imediata aos 52 municípios de Rondônia. Durante a entrega oficial, realizada na tarde de quarta-feira (27), o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, destacou o empenho da bancada federal que garantiu emendas em torno de R$ 11 milhões para a aquisição de todo material, como parte das medidas de enfrentamento à Covid-19.