Pancadas de chuva isolada devem ocorrer nesta terça-feira em RO

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que uma frente fria que se aproxima da região centro-oeste do País começa a aumentar a umidade e as condições de chuva no Sul da Amazônia, inclusive em Rondônia. Nesta sexta-feira (22), o tempo ainda continua aberto, com predomínio de sol pela manhã e aumento de nebulosidade ao longo do dia em todo o Estado.

A previsão do tempo para todas as regiões rondonienses, inclusive a Capital, é de céu variando de claro a parcialmente nublado e deve ocorrer pancadas de chuvas com trovoadas em áreas isoladas, entre a tarde e noite.

No Sul do Estado, na noite desta sexta-feira, o tempo começa a mudar por conta da aproximação desta frente fria ao Estado, e as temperaturas já ficarão amenas.