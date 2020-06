A Funerária Bom Pastor comunica o falecimento de Maria Aparecia Brito

Foi com tristeza que recebemos a notícia do falecimento, na noite da terça-feira, 26 de maio de 2020, do empresário Uyrandê Castro, vítima do COVID-19.

Uyrandê Castro era pai do ex-Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Emerson Castro; e foi proprietário das Boates Peixe Vivo, Nautillus, Deep Clube e do Aquários Selva Hotel, além de outros empreendimentos em Rondônia. Foi um empreendedor pioneiro que sempre lutou pelo crescimento e desenvolvimento do Estado. Rondônia perde um grande nome da história do seu empreendedorismo.

Neste momento de dor nos solidarizamos com sua família e amigos rogando a Deus que os conforte por essa perda irreparável.

Porto Velho, 27 de maio de 2020

Jean Oliveira

Deputado Estadual/RO