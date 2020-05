Alta Floresta – Brigada Municipal e PM combatem foco de incêndio em vegetação no Bairro Santa Felicidade

A Brigada Municipal juntamente com a Policia Militar combateram um foco de incêndio em vegetação na tarde deste sábado (30), no Bairro Santa Felicidade em Alta floresta D´Oeste.

Segundo a PM, o foco começou, por volta das 14h00, em um terreno onde não havia residência.

Uma ligação anônima via telefone 190 denunciava que uma pessoa havia queimado lixos no local, proporcionando assim a propagação do incêndio.

A Brigada Municipal de incêndio se deslocou ao local rapidamente com um caminhão para conter o fogo onde a Policia Militar já aguardava.

Ninguém ficou ferido.

