São Miguel pode dobrar os casos de covid-19, já que não emite boletim informativo desde quinta-feira

O município de São Miguel do Guaporé (RO), mesmo com as novas regras severas aplicadas desde quarta-feira, dia 27, o número de pessoas contaminadas pode ter um aumento assustador, pelo quantitativo de pessoas já contaminadas se tratando e de quarentena em casa.

Se não haver um isolamento sério, os familiares vão se contaminar também, até o momento sabe-se de 129 casos confirmações e duas mortes.

Uma situação que levou o executivo municipal a tomar medidas drásticas. A cidade está em lockdown.

Porém desde quinta-feira, dia 28, não há mais informações sobre os números de casos de coronavírus, o que leva a população entrar em pânico, pois o resultado pode trazer surpresas.

Fonte: Portal Guaporé

Compartilhado originalmente em Portal do Guaporé.