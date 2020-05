Alta Floresta: Representantes do COSEMS e do MS contemplam a saúde com testes rápidos e IPIs

Representante do Ministério da Saúde, o superintendente Igor Mendoça e a senhora Conceição, representante do COSEMS RO (Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde), visitaram Alta Floresta nesta sexta-feira, onde estiveram acompanhando os trabalhos de enfrentamento da pandemia, que estão sendo realizados pelo município.

Durante a visita, contemplaram a saúde do município com testes rápidos e IPIs para o enfrentamento da pandemia. Os mesmos foram recebidos pelo coordenador do Comitê de Enfrentamento do COVID-19 no município.

Fonte: Decom