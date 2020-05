Internet 6G vai atingir velocidade 8 mil vezes maior que 5G

Após recém lançar a internet 5G, China avança e começa a desenvolver tecnologia 6G para redes móveis

A tecnologia 5G se refere às redes móveis de próxima geração que oferecem velocidades de dados super-rápidas que prometem suportar tecnologias como carros sem motorista e realidade virtual. A China ligou suas redes 5G no início de Novembro de 2019, antecipando o cronograma inicial que previa a ativação para 2020.

Embora exista muito hype em torno do 5G, ainda não está claro que tipo de impacto poderá ter sobre as indústrias e consumidores, além claro, das rápidas velocidades de download na realidade. A Coreia do Sul é o único outro país com uma implantação nacional do 5G além da China. Países como o Reino Unido e os EUA tiveram uma distribuição muito mais limitada, e muitas vezes focada em algumas cidades. No Brasil utiliza-se o 4G, porém a Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel – organiza discussões em torno do leilão do 5G que não tem data prevista para acontecer.

Logo após ter ativado a sua rede 5G, a China deu um passo à frente e lançou oficialmente trabalhos de pesquisa e desenvolvimento para redes móveis 6G.

Desenvolvimento da tecnologia móvel

Uma das maneiras mais interessantes de acompanhar o desenvolvimento da tecnologia móvel, desde o seu início até ao 5G e, em breve o 6G, é olhar para a indústria dos jogos, que tão famosa se tornou nos dias de hoje. Com a introdução dos smartphones na virada do novo milênio, surgiram muitas novas possibilidades de se usar internet móvel, mas nem todos os setores estavam se beneficiando tanto quanto o setor do entretenimento. Basta confirmar o êxito dos e-Sports, que são já considerados como um esporte oficial, movimentando bilhões em todo o mundo. Hoje, os jogos oferecem uma experiência altamente realista e sensorial, com alta velocidade e qualidade, permitindo que uma grande multidão de jogadores interaja e se envolva em simultâneo. Desde os melhores cassinos para jogar bingo grátis, às máquinas de caça-níqueis até aos jogos de realidade virtual, a diversidade e oferta são imensas e resultado disso é o sucesso da sua procura.

O que esperar do futuro.

Quem viveu a época da internet discada, se lembra do tempo em que ela era lenta, a linha do telefone tinha que ficar ocupada, arquivos demoravam horas ou dias para serem baixados, e a conexão ocorria preferencialmente na parte da noite, para evitar contas de telefone nas alturas.

Se comparada à internet discada do Brasil nos anos 90, podemos certamente dizer que a nossa vida e como interagimos com o outro mudou. Hoje, vivemos na era dos downloads quase automáticos, encurtamento de distâncias, conteúdo on-demand, selfies (e filtros), casas inteligentes controladas por voz e informação em tempo real.

O que podemos esperar da tecnologia 6G? Uma nova revolução tecnológica? Provavelmente sim. Os relatórios dizem que as bases para o 6G já foram estabelecidas e, de acordo com alguns especialistas, a velocidade da internet da próxima geração pode chegar a 1 terabyte (TB) por segundo – isso é 8.000 vezes mais rápida que a atual velocidade do 5G. Rapidez como essas facilitariam novos tipos de usos e revolucionariam a tecnologia, mais um vez.

O 6G tem data prevista de lançamento comercial para 2030. O que isso vai representar para nós e o que o futuro nos espera são perguntas para as quais ainda não temos as respostas. Talvez, os telefone celulares serão substituídos por chips e sensores implantados no corpo humano, realidade virtual permitindo que estejamos no mesmo ambiente que pessoas lcoalizadas a kms de distância, ou ainda veículos autônomos. Vamos viver para ver.

Por Equipe Times Brasília