CAIXA abre 18 agências em Rondônia neste sábado (30) para pagamento do auxílio emergencial

Data marca o início do calendário para pagamento em espécie aos beneficiários nascidos em janeiro

A CAIXA vai abrir, neste sábado (30), de 8h às 12h, 18 agências em Rondônia para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em janeiro e que queiram fazer o saque em espécie do benefício. A partir desta data, também será possível a transferência do benefício para contas da CAIXA ou de outros bancos. Em todo o país serão 2.213 unidades abertas.

Antes de ir a uma agência, os clientes devem consultar as unidades que estarão abertas em sua localidade: www.caixa.gov.br/agenciasabado

Continua à disposição do beneficiário a possibilidade de movimentação do recurso pela Poupança Social Digital. Desde o dia 20 de maio, já foram creditadas 31 milhões de contas para pagamento da segunda parcela, totalizando R$ 20,3 bilhões.

Confira as 18 agências da CAIXA que irão abrir neste sábado em Rondônia:

– ARIQUEMES – SETOR 01 – AL IPE, 1907;

– BURITIS – SETOR 02 – R THEOBROMA, 1471;

– CACOAL – CENTRO – AV PORTO VELHO, 2301;

– CANDEIAS DO JAMARI – UNIAO – R 21 DE ABRIL SN, SETOR 3;

– GUAJARA-MIRIM – TAMANDARE – AV DR MENDONCA LIMA, 1110;

– JARU – SETOR 2 – R FLORIANOPOLIS, 3020;

– JI-PARANA – CENTRO – AV MAL RONDON, 486;

– JI-PARANA – NOVA BRASILIA – R MANOEL FRANCO, 663;

– NOVA MAMORE – CENTRO – AV ANTONIO MATOS PIEDADE, 3476;

– OURO PRETO DO OESTE – JARDIM TROPICAL – AV XV DE NOVEMBRO, 316;

– PIMENTA BUENO – CENTRO – AV CASTELO BRANCO, 755;

– PORTO VELHO – AGENOR DE CARVALHO – AV JOSE VIEIRA CAULA, 4772;

– PORTO VELHO – CENTRO – AV CARLOS GOMES, 660;

– PORTO VELHO – NOSSA SENHORA DAS GR – RO AV NACOES UNIDAS, 271;

– PORTO VELHO – NOVA FLORESTA – R JATUARANA, 4569 QUADRA 73;

– PORTO VELHO – TANCREDO NEVES – R ALEXANDRE GUIMARAES, 7669;

– ROLIM DE MOURA – CENTRO – AV 25 DE AGOSTO, 5411;

– VILHENA – CENTRO – AV MAJOR AMARANTE, 3271.

Outros calendários:

Nesta sexta-feira (29), terminam os escalonamentos definidos para pagamento da segunda parcela aos beneficiários do Auxílio Emergencial que integram o Bolsa Família, contemplando 9,5 milhões de beneficiários, e para o pagamento da primeira parcela aos 8,3 milhões de pessoas que ainda não tinham recebido o recurso, totalizando R$ 5,3 bilhões. Mesmo após o encerramento desses calendários, os valores do auxílio continuarão disponíveis para recebimento.

Horário de chegada às agências:

A CAIXA reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.

O banco fechou parceria com 1.190 prefeituras em todo o país para reforçar a organização das filas e manter o distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas. A triagem nas filas foi reforçada, de forma que aqueles que não estão na data respectiva de pagamento em espécie não permaneçam no local.

Cartão de débito virtual CAIXA

O beneficiário não precisa sacar o auxílio para transacionar o dinheiro. O aplicativo CAIXA Tem possibilita que o cidadão faça transferências bancárias e ainda pague contas, como água, luz e telefone, por exemplo.

Além disso, o app disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual CAIXA. Com ele, é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados. O cartão também é aceito em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito.

Para utilizá-lo, o beneficiário precisa gerá-lo. Para isso, o primeiro passo é atualizar o CAIXA Tem. Depois, entre no aplicativo e acesse o ícone Cartão de Débito Virtual. Ele é o último da tela inicial. Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do CAIXA Tem. Em seguida, irá aparecer os seguintes dados: nome do cidadão, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em “gerar”. Pronto. O cartão está disponível.

O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra é preciso gerar um novo código. Até a última segunda-feira (25), foram movimentados R$ 719,2 milhões pelo cartão de débito virtual CAIXA.

Vale ressaltar que a prestação de informações sobre cadastro e pagamento do Auxílio Emergencial está disponível apenas por meio do aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e da central telefônica exclusiva 111.

Mais informações:

