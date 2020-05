Vem aí de 01 a 06 de Junho o 2º Mega Feirão da Cosntrução Aço Ferro

A JBS reitera que tem como objetivo prioritário a saúde de seus colaboradores. A Companhia ressalta que desde o início dessa pandemia tem adotado um rígido protocolo de prevenção contra a Covid-19 em suas unidades conforme as orientações dos órgãos de saúde e do Hospital Albert Einstein, além de especialistas médicos contratados pela Companhia para apoiar na implantação rigorosa de medidas para a proteção de seus colaboradores.

Entre as ações adotadas pela Companhia, estão:

– afastamento de pessoas que fazem parte do grupo de risco como maiores de 60 anos, gestantes e todos os que tiveram recomendação médica;

– ampliação da frota de transporte;

– desinfecção diária das unidades;

– medição de temperatura de todos antes do acesso às fábricas;

– vacinação contra gripe H1N1 para 100% dos colaboradores;

– ações de distanciamento social;

– forte comunicação de prevenção e cuidados, entre outras.

Todas as medidas adotadas pela JBS estão a de acordo com os mais altos padrões. Saiba mais sobre as medidas de saúde e segurança adotadas pela JBS:

https://jbs.com.br/comunicacao/covid-19-principais-medidas-de-protecao/

Por: Assessoria