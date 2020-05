Sucuri de cinco metros “atravessa a rua” em Manaus; veja vídeo

Uma cena inusitada chamou a atenção de clientes de uma farmácia onde também funciona lojas e uma lotérica na cidade de Poção, no Agreste de Pernambuco. Um boi entrou na drogaria e seguiu em direção à lotérica, que fica nos fundos da loja. Em vez de derrubar os produtos ou machucar alguém, o boi seguiu para a fila do caixa.

Muitos clientes brincaram dizendo que o boi foi receber os R$ 600 do auxílio emergencial pago pelo governo federal neste período de pandemia do novo coronavírus. O caso foi registrado pelas câmeras de segurança da loja, que fica no centro da cidade de Poção. Em um dos vídeos, o animal aparece entrando na loja, indo diretamente para a área onde ficam as filas da lotérica. Em outro ângulo, o boi chega na “boca” do caixa.

O proprietário do estabelecimento informou que não houve danos ao local, O fato viralizou nas redes sociais e também na cidade, onde as pessoas brincavam dizendo que o animal estava recebendo o dinheiro do auxílio. Um vaqueiro entrou na loja e retirou o animal.

Confira o vídeo: