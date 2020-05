Conheça a Loja Dona Lurdes Sempre Bella em Alta Floresta Ro

Confira o decreto:

Nesta quarta-feira, dia 27, a administração municipal de São Miguel do Guaporé (RO), através do decreto nº 933/2020, tornou mais severas as medidas de prevenção na cidade.

As medidas devem ao número assustador de casos de coronavírus na cidade, até o momento foi confirmado pela secretária de saúde, 83 pessoas contaminadas.

O isolamento social “Lockdown”, foi determinado por 14 dias no município, como medida para tentar conter o avanço do novo coronavírus.

Segundo a prefeitura, fica estabelecido o “isolamento social rígido, com fechamento total de todos os estabelecimentos não essenciais”. Pessoas que estiverem circulando por vias públicas ou privadas sem vínculo com serviços essenciais serão penalizadas.

O decreto pode ser prorrogado caso não tenha uma diminuição do número de casos, a situação será analisada pela Secretaria de Saúde.

Veja alguns serviços que são considerados essenciais, os demais estão no decreto;

Farmácias, (deverão funcionar somente para entrega e retirada de produtos, vedada a permanência continuada ou aglomeração de pessoas no local)

Supermercados, mercados

Padarias,

Pet shops, (deverão funcionar somente para entrega e retirada de produtos, vedada a permanência continuada ou aglomeração de pessoas no local)

Postos de combustíveis,

Restaurantes e lanchonetes (apenas para entregas em domicílio).

Fonte: Portal Guaporé