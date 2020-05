Brasil ultrapassa marca de 150 mil pessoas curadas da covid-19

O Brasil alcançou nesta segunda-feira (25) a marca de 153.833 recuperados da covid-19 desde o dia 26 de fevereiro, quando o primeiro caso foi confirmado no país. Em uma semana, o total de curados cresceu mais de 50 mil.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, o número corresponde a 41% do total de 374.898 casos confirmados da infecção respiratória. Ao todo, há 23.473 óbitos registrados e 3.742 mortes sob investigação.

Integram o grupo de recuperados, segundo o governo federal, todos os diagnosticados que enfrentaram os 14 dias de quarentena e também aqueles que receberam alta dos leitos hospitalares.

Fonte: R7.