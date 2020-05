Alto Alegre dos Parecis- Colisão entre duas motos resulta em duas pessoas feridas no Centro

Débora de Oliveira Carvalho, de 19 anos, faleceu neste domingo (24), por volta das 13h50, após a caminhonete S-10 em que era passageira capotar na LH P-46 próximo a esquina com a LH 65 zona Rural de Alta Floresta D´Oeste. O condutor C.S.A de 20 anos e mais duas passageiras de 15 e 18 anos, sofreram diversas escoriações pelo corpo e não correm risco de vida, os mesmos encontram-se hospitalizados.

Segundo as informações, os quatro seguiam em uma caminhonete chevrolet S-10, sentido Alta Floresta, quando o condutor por motivos ainda desonhecidos teria perdido o controle da direção do veículo, batendo em um barranco, vindo a capotar.

Débora veio a óbito no local. O serviço móvel hospitalar foi acionado, socorreu o condutor e outras duas mulheres até o Hospital Municipal.

Uma viatura da Policia Militar de Alto ALegre dos Parecis encontra-se no local no local do acidente.

A Perícia Técnica está em deslocamento para a localidade.

A jovem Débora era moradora da cidade de Alta Floresta D´Oeste.

Fonte: www.190online.com