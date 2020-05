A Funerária Alta Floresta comunica o falecimento de José Eugenio da Silva

Secretaria Municipal de Saúde de São Miguel do Guaporé (RO), informou na manhã deste domingo, 24 de maio 2020, que mais uma pessoa veio a óbito no município. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 58 anos, que estava internado desde o dia 20 de maio no hospital municipal.

No boletim de informação, a secretaria informa que a pessoa que veio a óbito, era contato bem próximo do primeiro óbito ocorrido no dia 19 de maio, e deu positivo para o conv 19. Desde a internação esse paciente apresentava quadro clínico compatível com o covid-19, sendo coletada amostra de RT-PCR e encaminhado LACEN no mesmo dia da internação. Até o presente momento, segundo a secretaria, sem resultado. Porém por ser contato bem próximo do caso confirmado de covid 19, pelo protocolo do Ministério da Saúde o diagnóstico clínico-epidemiológico é de covid 19.

O paciente vinha sendo assistido e apresentava quadro estável, mas apresentou piora clínica e veio a óbito na manhã deste domingo dia 24.

Em nota a secretaria informamos que as recomendações de manejo do corpo e de enterro estão sendo todas seguidas, e se solidariza com os familiares e amigos nesse momento difícil, além de reforçar o apelo para que a população mantenha-se no distanciamento social, seguindo corretamente as normas de higiene e do uso de máscaras.

via jcv