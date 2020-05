Presidente chinês tenta vencer Trump em corrida por vacina

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Na terça-feira (26), foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 3.493

Pacientes recuperados – 1.147

Óbitos – 133

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 192

Pacientes internados na Rede Privada – 116

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 14

Total de pacientes internados – 322

Testes Realizados – 12.966

Aguardando resultados do Lacen – 468

CONFIRMADOS POR MUNICÍPIOS



Os 3.493 casos confirmados para Covid-19 são nas seguintes localidades:

2.594 em Porto Velho

256 em Ariquemes

124 em Guajará-Mirim

71 em Ji-Paraná

60 em Candeias do Jamari

42 em Cacoal

40 em Jaru

46 em São Miguel do Guaporé

37 em Vilhena

25 em Rolim de Moura

23 em Ouro Preto do Oeste

21 em Urupá

17 em Buritis

15 em Mirante da Serra

14 em Espigão do Oeste

13 em Nova Mamoré

12 em Cujubim

12 em Pimenta Bueno

6 em Alto Paraíso

5 em Rio Crespo

5 em Vale do Paraíso

5 em Itapuã do Oeste

5 em Primavera de Rondônia

4 em Alto Alegre dos Parecis

4 em Governador Jorge Teixeira

3 em Alta Floresta do Oeste

3 em Alvorada do Oeste

3 em Nova Brasilândia do Oeste

3 em São Francisco do Guaporé

3 em Theobroma

2 em Cacaulândia

2 em Machadinho do Oeste

2 em Monte Negro

2 em Novo Horizonte do Oeste

2 em Pimenteiras do Oeste

2 em Presidente Médici

2 em Santa Luzia do Oeste

2 em Vale do Anari

1 em Cerejeiras

1 em Campo Novo de Rondônia

1 em Costa Marques

1 em Ministro Andreazza

1 em São Felipe do Oeste

1 em Seringueiras

Foram confirmados 226 novos casos de Covid-19 em Rondônia, destes, 149 casos são em Porto Velho, 21 em São Miguel do Guaporé, 15 em Ariquemes, seis em Buritis, seis em Candeias do Jamari, seis em Jaru, cinco em Guajará-Mirim, três em Cacoal, três em Nova Mamoré, três em Rolim de Moura, três em Vilhena, um em Alto Paraíso, um em Cacaulândia, um em Espigão do Oeste, um em Ji-Paraná, um em Presidente Médici e um em Theobroma.

ÓBITOS POR MUNICÍPIOS



Em Rondônia foram registrados 133 óbitos por Covid-19, nas seguintes localidades:

Porto Velho – 88

Guajará-Mirim – 20

Ji-Paraná – 5

Ariquemes – 4

Candeias do Jamari – 2

Rolim de Moura – 2

São Miguel do Guaporé – 2

Alto Paraíso – 1

Buritis – 1

Campo Novo – 1

Cerejeiras – 1

Cujubim – 1

Espigão do Oeste – 1

Mirante da Serra – 1

Nova Mamoré – 1

São Francisco do Guaporé – 1

Vale do Anari – 1

Hoje (26) foram confirmados 12 óbitos por Covid-19 em Rondônia: nove em Porto Velho, sendo oito homens (41, 50, 53, 64, 65, 70, 71 e 77 anos) e uma mulher de 67 anos de idade; uma mulher de 90 anos de Guajará-Mirim, um homem de 77 anos de Ariquemes e um homem de 46 anos de Candeias do Jamari.

A Agevisa ressalta que os dados não são lidos e atualizados imediatamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), por isso há atraso (delay) no registro de casos que estão sendo acompanhados diariamente por equipes de saúde nos municípios.

Para informações sobre internados por unidades de saúde e municípios, assim como os demais detalhes acesse o Painel Interativo da Covid-19 em Rondônia, através do endereço: covid19.sesau.ro.gov.br.