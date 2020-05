Morre quarto paciente no município de Ariquemes com Coronavírus

É com profundo pesar que a Prefeitura de Ariquemes comunica o falecimento do quarto paciente com a COVID-19, ocorrido na tarde da última segunda-feira (25). O idoso de 76 anos, que possuía histórico de hipertensão e fazia uso de marcapasso, era viúvo da segunda vítima do Novo Coronavírus, em Ariquemes, uma idosa de 68 anos, com doença renal crônica, que faleceu no dia 19, após ficar 11 dias na Unidade de Terapia Intensiva, em Porto Velho.

Ele iniciou os sintomas no último dia 04 de maio. Sofreu um acidente de trânsito, sem gravidade, a caminho da capital, quando acompanhava a ambulância que levava sua esposa para internação na Unidade de Terapia Intensiva. Tão logo saiu o resultado positivo para a COVID-19, foi encaminhado do Hospital João Paulo II para a enfermaria do Centro de Medicina Tropical (CEMETRON). Com a piora gradativa dos sintomas e a necessidade de ser intubado , foi levado para o Centro Médico SAMAR, mas infelizmente não resistiu.

Segundo o Secretário Municipal de Saúde, Marcelo Graeff, como a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) fecha os dados por volta das 13 horas, este óbito só será contabilizado no boletim do Governo do Estado nesta terça- Feira (26), uma vez que o paciente de Ariquemes faleceu por volta das 14 horas, na capital.

Desta forma, o boletim de Ariquemes fecha nesta segunda-feira (25) com 258 casos confirmados, destes, 172 curados, 144 aguardam resultado e 04 óbitos.

Fonte: Assessoria de Imprensa