Casa abandonada frequentada por usuários de drogas, é destruída pelo fogo em Rolim de Moura

Fumaça intensa no local onde avião com 107 a bordo caiu em Karachi – Reprodução / Twitter

Um avião da companhia PIA Airlines, com 99 passageiros e oito tripulantes a bordo, caiu nesta sexta-feira (22) em uma área residencial da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, no momento em que se preparava para o pouso.

“Ele caiu perto do aeroporto de Karachi. Estava a um minuto do aeroporto e caiu em uma área residencial”, disse à Agência Efe, o porta-voz da Autoridade de Aviação Civil do Paquistão, Abdul Sattar, sem confirmar se há sobreviventes.



Um porta-voz da companhia aérea disse ao jornal paquistanês The Nation que havia 90 passageiro no voo saiu de Lahore e tinha Karachi como destino.

Vídeos postados nas redes sociais mostram o local do acidente, no bairro Jinnah Garden. É possível ver muita fumaça subindo entre as casas.

Nestas outras imagens, é possível ver moradores e também os bombeiros tentando chegar ao local onde a queda da aeronave provocou um incêndio.

A cidade de Karachi é a mais populosa do Paquistão. É considerada o centro financeiro e comercial do país, além de ser sede do principal porto paquistanês.

Fonte:EFE