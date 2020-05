Alta Floresta – Barreira sanitária é novamente instalada na RO-383

Chéfe do CIRETRAM fala dos objetivos na parceria.

O município de Alta Floresta voltou a instalar barreira sanitária na principal entrada da cidade, na RO-383. Desta vez, a fiscalização é mais enérgica e conta com o apoio da CIRETRAN de Alta Floresta, que disponibilizou três servidores para ajudar na fiscalização do trânsito. O diretor da Unidade de Alta Floresta, senhor Wender Silva, falou sobre os objetivos da parceria.

O município de Alta Floresta, através do Comitê de Combate decidiu retomar a fiscalização com barreiras, após a pandemia do Coronavírus estar aumentando muito em municípios vizinhos. Até o momento, Alta Floresta contabiliza 03 casos positivos. Depois de várias denúncias, que pescadores em grande fluxo de outros municípios estariam vindo para Alta Floresta, atraídos pelos rios do município, o prefeito Carlos Borges convocou uma reunião com o Comitê de Combate ao Coronavírus e pediu que providências fossem tomadas, onde se decidiu retomar a barreira sanitária. As outras entradas e saídas da cidade também estão sendo monitoradas pelas equipes da Vigilância Sanitária do município.

Vendedores ambulantes, pescadores e turistas não poderão entrar na cidade. Veículos como ônibus e táxis deverão respeitar a norma de 50% de ocupação. Todos que passarem na barreira serão entrevistados, onde uma ficha será preenchida com todas as informações de onde está vindo, para onde está indo e quanto tempo vai ficar no município, quem desobedecer os procedimentos terá que se intender com a Polícia Militar, que também está junto nessa parceria.