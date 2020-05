Morador de Rolim de Moura ganha caminhonete S10 em sorteio na live de Maiara & Maraísa

O baile de escolha da rainha que representará a 32ª edição da Exposição Agropecuária de Alta Floresta do Oeste (Expoalta), na região da Zona da Mata, será realizado em novembro. A informação foi confirmada pela Associação dos Agropecuaristas.

No mesmo evento também serão escolhidas as princesas e madrinha da festa. O baile, que ocorrerá no parque de exposição de Alta Floresta, acontecerá no dia 14 de novembro de 2020, Mesmo anunciando o baile para novembro, a diretoria da associação informa que continuará acompanhando a situação da pandemia e caso se agrave poderar ser cancelado, e que a realização do baile visa “não deixar a cidade de Alta Floresta órfã de uma grande festa este ano. Entre as atrações já anunciadas para o baile está a dupla: Lucas Reis e Thacio.

Na semana passada a Associação dos Agropecuaristas de Alta Floresta D’Oeste-RO, através de sua diretoria, emitiu uma nota informando o cancelamento da tradicional festa de peão e exposição agropecuária da cidade que aconteceria em julho deste ano. O motivo foi a pandemia causada pelo coronavírus. Com o adiamento da 32ª Expoalta para 2021, a diretoria decidiu realizar o baile da rainha em 2020. A candidata eleita será a rainha da próxima feira.

Em 2020, a 32ª edição da Expoalta aconteceria entre os dias 22 e 26 de julho. Membros da diretoria informaram ainda que as atrações anunciadas para 2020 devem ser mantidas em 2021.

Fonte: Florestanotícias.com