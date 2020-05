Veículo de passeio pega fogo RO-010, em Rolim de Moura

A tragédia aconteceu neste sábado na zona rural da cidade

Um homem, de 58 anos, reconhecido como João Batista, morador do bairro Xaxim, em Curitiba, morreu afogado neste sábado (17). Ele participava de uma pescaria com amigos, no rio Passa Dois, na localidade de mesmo nome, zona rural da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo o cabo Diniz, do Corpo de Bombeiros, ele teria sofrido um mal súbito e caiu dentro do rio. “O pessoal explicou pra gente que ele teve um mal súbito e caiu no rio. Um deles tentou socorrer o amigo, mas infelizmente não conseguiu reverter a situação. O local é de difícil acesso e quando chegamos ele já tinha morrido. Segundo o que nos passaram, ele não chegou nem a começar a pescar”, explica o cabo.

O corpo do homem foi retirado do rio pelos Bombeiros e recolhido no fim da tarde ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba.

Fonte: Rolnews