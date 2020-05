Rolim de Moura- Mecânico sai para testar carro e o veiculo acaba pegando na RO 010

Em Rolim de Moura (RO), na manhã desta quinta-feira, dia 21, um sinistro deixou um motorista apavorado, seu veículo pegou fogo enquanto trafegava pela RO-010.

O fato aconteceu na zona rural entre as linhas 180 e 176, de acordo com os relatos do motorista, ele estava vindo para realizar um teste no carro quando percebeu que algo errado no veículo, ao averiguar a situação percebeu que estava em chamas o motor, tentou apagar com Extintores, mais sem sucesso.

O Corpo de Bombeiros compareceram ao local e por sorte conseguiram êxito e apagaram o fogo, mas infelizmente o fogo consumiu praticamente todo o veículo.

O homem felizmente não se feriu.

Fonte: Rolim Notícias