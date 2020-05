Alta Floresta: Em Live prefeito anuncia novas medidas como a volta das barreiras sanitárias

Após uma reunião com a Coordenação de combate ao covid-19 que aconteceu neste quinta-feira (21), o prefeito de Alta Floresta, Carlos Borges, anunciou algumas mudanças na estratégia de combate ao covid-19 (coronavírus). A principal mudança é a volta das barreiras sanitárias e o aperto nas fiscalizações para que a população cumpra o decreto em vigor, decreto esse que tem como principal fator as normas estabelecidas pelo Governo do estado.

O anúncio foi feito através de Live no facebook do município. Com o avanço da doença se espalhando em municípios vizinhos, a preocupação das autoridades é que Alta Floresta que até o momento tem dois casos (um curado e outro em fase de melhora) possa ser afetada, pois há um grande número de pessoas de outros municípios vindo a Alta Floresta e o que parece simplesmente sem nenhuma necessidade, pois muitos desses estão vindos pescar segundo denuncias nos rios do município. Há informações que muitos desses estão até indo ao distrito de Rolim de moura do Guaporé, em sua fala o prefeito disse que não é o momento para isso.

Também está previsto um reforço nas fiscalizações nos distritos do município, pois as normas são para todos e o uso do mascara é de suma importância para que as pessoas possam tentar se proteger, onde é defendida pelos especialistas epidemiológicos.

Fonte: Decom