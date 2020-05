Jovens da Igreja Adventista fazem doação de sangue Fhemerom em Rolim de Moura

A Prefeitura de Alta Floresta D’Oeste anunciou o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário de 2020. A notícia foi confirmada pelo secretário municipal de Administração e Finanças, doutor Reginaldo Silva.

Servidores ativos, inativos e pensionistas do município receberam a primeira parcela do benefício a partir do dia 20 de junho. A antecipação desse pagamento é uma das ações para mitigar os impactos socioeconômicos provocados pelas ações de combate ao coronavírus na cidade.

De acordo com o secretário, serão injetados mais de 1,5 milhão de reais na economia local com o pagamento do benefício. A queda de receitas com percas de recursos do FPM e do ICMS não deve atingir o pagamento dos servidores com corte de gratificações. Está foi outra informação passada pelo secretário.

Mesmo diante da crise econômica, Reginaldo Silva informou que o município pretende continuar mantendo seus compromissos com folha de pagamento, prestadores de serviços e realização de ações como a construção de estacionamentos na Avenida Brasil, obras que estão empregando recursos próprios.

Reportagem:Leandro Pereira

Fonte: Florestanoticias.com