Vereadores indicam insalubridade emergencial em grau máximo a agentes comunitários de saúde

O deputado Jean Oliveira (MDB), cobrou do Departamento de Estradas de Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER/RO , urgência na reconstrução da ponte do rio Vermelho, na estrada RO 490, conhecida por linha P-40, no município de Alto Alegres dos Parecis.

O deputado explica que a insatisfação dos moradores da P-40, e adjacências, é total. A ponte do rio Vermelho está em péssimas condições, em estado deplorável. A linha P-40 liga no município de Alta Alegre, os distritos de Flor da Serra, São Luiz, Izidolândia e Porto Rolim de Mora.

O distrito de Porto Rolim de Moura, é um polo turístico da região, que recebe visitas de pessoas de todo estado de Rondônia, de outros estados brasileiros e até pessoas de outros países. Os turistas descem no aeroporto de Cacoal e chegam a Porto Rolim de Moura pela linha P-40, sendo de importância fundamental que ela esteja em boas condições.

A P-40 é a principal estrada daquela região para a escoação da produção da pecuária, boi para abate, leite e carne, e da agricultura, café, feijão e outros grãos. Região de grande produção que depende essencialmente da P-40 para fazer a escoação que está sendo completamente prejudicada por causa do estado deplorável que se encontra essa ponte do rio Vermelho.

Jean Oliveira denuncia que infelizmente o DER não dado a devida manutenção na ponte, inclusive, cerceando o direito de ir e vir do cidadão, devido a péssima condição em que se encontra a ponte.

O deputado disse que já teve vários embates com o DER, cobrando sua responsabilidade, inclusive, cobrou objetivamente projetos do órgão quanto a mudança de pontes de madeira por ponte de concreto das estradas não pavimentadas. “Já era tempo dessa ponte de madeira na P-40 seja trocada por uma ponte de concreto devido a importância da estrada naquela região”, cobrou Jean Oliveira.

“Espero que o DER tenha urgência em atender nossa cobrança. Estamos sendo insistentemente cobrados pelos moradores produtores de toda aquela região de Alto Alegre dos Parecis”, disse o deputado.

Assessoria de Comunicação – Dep. Jean Oliveira

Porto Velho, 08 de maio de 2020