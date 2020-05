URGENTE: Grave acidente na BR-364 envolvendo 4 caminhões na manhã de segunda-feira. VEJA OS VÍDEOS

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Em Rolim de Moura (RO), na noite de terça-feira, dia12, um bar foi consumido pelo fogo, na Avenida Norte Sul, no Bairro Beira Rio, saída para Santa Luzia do Oeste.

O Corpo de Bombeiro esteve no local e utilizando dois caminhões de combate a incêndio para conter as chamas, porém devido a estrutura ser em madeira, o fogo se alastrou e destruiu o estabelecimento.

A Polícia Militar também foi acionada e uma equipe de Radiopatrulha foi ao local.

Segundo as informações de testemunhas, no momento do incêndio não havia ninguém no estabelecimento, a proprietária se encontrava no município de Cacoal.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Fotos: Pereira/Alerta Rolim

Fotos: Pereira/Alerta Rolim

Fotos: Pereira/Alerta Rolim

Fotos: Pereira/Alerta Rolim

Fotos: Pereira/Alerta Rolim

Fonte: Rolim Notícias