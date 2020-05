Tempo abafado provoca chuva em quase todo o Estado nesta terça, 19

Confira a previsão abaixo

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a terça-feira (12) será de tempo variando de parcialmente nublado a nublado em todo o Estado.

A previsão será de pancadas de chuvas e trovoadas no Norte do Estado por conta da divergência nos campos de ventos em altos níveis. Nas demais áreas do centro Sul do Estado as chuvas ocorrem como pancadas isoladas.

Fonte: Sipam