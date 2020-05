Solicitação de outorga do direito de uso de recursos hídricos de Reginaldo Thome Moreira

O SR. REGINALDO THOME MOREIRA, com sede à LINHA P-42, KM 7,0 LOTE 11-A1, GLEBA 03, EM ALTA FLORESTA D´OESTE, – RO, Estado de Rondônia devidamente cadastrado no CPF: Nº 679.142.762-00, torna público que requereu junto a COREH/SEDAM, em 18 de maio de 2020, a solicitação de SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL para CAPTAÇÃO, cujo ponto está localizado na Coordenada Geográfica S: 11º 57’ 23,80”; O: 61º 57’ 45,91”, cuja água será utilizada na atividade IRRIGAÇÃO EM CAFÉ CLONAL.

ALTA FLORESTA D´OESTE/RO, 18 de maio de 2020.

REGINALDO THOME MOREIRA

Proprietário