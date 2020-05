Maratona de Finanças é alternativa para empreendedores durante o isolamento

Sebrae e instituições oferecem rodadas de crédito online para todos os regionais

Uma das questões mais buscadas durante este período de pandemia seguramente é o acesso ao crédito. Preocupado com este tema mas também focado em melhor orientar seus clientes, o Sebrae em Rondônia vai realizar a Maratona de Finanças no período de 18 a 22 de maio. O evento reunirá diariamente, pela manhã, um grande time de especialistas que abordarão temas muitos importantes ligados às saúde financeira das empresas. No período da tarde, as instituições financeiras estarão apresentando as linhas de crédito especialmente criadas para este momento emergencial. Para se inscrever é só acessar a loja online do Sebrae(www.sebrae.ro/loja).

Uma vez inscrito, o participante recebe um e-mail com um link para acessar as palestras via YouTube. A programação conta com especialistas de primeira linha e o evento é totalmente gratuito.

No primeiro dia, segunda-feira 18 de maio, o participante vai assistir Mitos e Verdades na Busca por Financiamento, com Luiz Antonio Fescina Junior, especialista em finanças e consultor financeiro. Fescina é Mestre em Administração e tem uma renomada carreira como facilitador líder do Empretec, é empresário e tem amplo domínio nas atividades de consultoria.

Na terça-feira (19), será a vez da economista Aline Rodrigues que trará o tema Um Novo Olhar para Seu Futuro Financeiro, ela vai apresentar as alternativas de como devemos nos preparar para o período pós-pandemia. Na quarta (20), todos vão poder conhecer o que são as Fintechs, a economista Maria Cláudia Salles Viana vai descrever com detalhes, porque essas startups permitem que os clientes controlem os produtos inteiramente por meio de smartphones, sem precisar ir a um banco ou uma corretora.

Já com o conhecimento de tecnologias inovadoras adaptadas ao sistema financeiro, em lugar das empresas tradicionais do setor, na quinta-feira (21), o economista Gustavo Gawryszewski vai demonstrar como realizar vendas utilizando meios de pagamento digital. Essa tem sido a grande alternativa que as empresas estão utilizando para superar as dificuldades provocadas pelo isolamento resultante da prevenção ao Novo Coronavírus.

E para fechar o ciclo da Maratona de Finanças, o Sebrae apresenta na sexta (22), também às 10 da manhã, o consultor empresarial Pedro Flecha com as técnicas de renegociação em momento de crise. Essa maratona trará conhecimentos inéditos, mas ela não vem sozinha, em cada um desses dias teremos na parte da tarde as Rodadas de Crédito online.

Na segunda (18), às 15h, serão apresentadas as linhas disponíveis no Banco da Amazônia, na terça (19), às 15h a Caixa Econômica Federal apresenta suas opções para crédito. Na quarta (20), às 13h, uma da tarde, será a vez do Banco do Brasil, na quinta (21) às 15h, o Banco do Povo apresenta suas linhas de crédito que favorecem pequenos negócios e sexta-feira (22), às 15h, encerrando este ciclo, o sistema de cooperativas de crédito (Sicoob) apresentará suas opções. Para se inscrever nas rodadas basta acessar o Portal do Sebrae que haverá explicações sobre os procedimentos que estarão disponíveis a todos os regionais do Sebrae tanto na sede como no interior.

Não deixe de buscar orientações sobre como reagir diante deste cenário de pandemia. O Sebrae em Rondônia pode atendê-lo também remotamente. Acesse nosso portal de atendimento em www.sebrae.ro. Ligue para nossa Central de Relacionamento 0800 570 0800, envie mensagens por WhatsApp (69) 98130-5656, acesse nosso portal de ensino à distância www.sebrae.com.br/cursosonline ou siga o Sebrae em Rondônia nas redes sociais (@sebraero).