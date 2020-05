Mulher fica com raiva de marido quebrar seu celular novo e o esfaqueia no abdômen

Uma mulher de 23 anos foi presa na madrugada deste sábado (16) acusada de esfaquear o próprio marido, de 20 anos, no abdômen, por ele ter quebrado seu celular novo.

A briga dos dois aconteceu na casa deles, no Bairro Bom Jesus, em Marcelândia (640 km de Cuiabá), por volta das 2 horas, mas a Polícia Militar foi acionada já no Hospital Maria Zélia, para onde o homem ferido foi levado para receber socorro médico.

A briga

Segundo a suspeita, o casal estava bebendo na rua quando, ao retornar para casa, começaram uma discussão e o marido quebrou o celular dela.

Segundo a mulher, ela ficou com raiva pelo fato de o celular ser novo e pegou uma faca. Ela nega, porém, ter dado a facada no esposo, dizendo que estava com a faca em mãos e o marido teria ido na direção dela, pegado a faca e teria se esfaqueado.

Socorro e outra versão

O rapaz saiu e foi até a casa da mãe sangrando e com o corte no abdômen, pedindo ajuda, e o irmão o socorreu e levou ao hospital. À polícia, ele contou que teve um desentendimento com a esposa e que, com isso, ela o teria esfaqueado e deu o endereço em que os dois moram.

Os policiais foram até a casa, encontraram a mulher e ouviram a versão dela. A mulher foi presa acusada de lesão corporal. O homem foi encaminhado para o Hospital de Colíder (530 km de Cuiabá) em razão de o corte ter sido profundo. Ele segue sob cuidados médicos.

Fonte: O Livre